14 лютого

Дивись прем’єру інтелектуально-розважального проекту «єПитання» з 11 березня!

Провітріть голову цієї весни разом з Новим каналом! Чекайте улюблену ведучу Лесю Нікітюк з 11 березня в інтелектуально-розважальному шоу «єПитання».

Проект «єПитання» – це українська адаптація легендарного американського формату Family Feud. За правилами, дві команди протягом п’яти раундів і фіналу змагаються за перемогу, відповідаючи на запитання. Суть проста – вгадати найпопулярніші відповіді українців про буденні речі з різних сфер життя. Наприклад, що жінки роблять перед сном, чим можна відкоркувати пляшку вина, що кажуть найчастіше, коли вмикається сигнал повітряної тривоги та ін.

– Ми ставили питання нашим підписникам у соціальних мережах та перехожим на вулицях. Гострі, часом провокаційні, але актуальні для нашої аудиторії, – розповідає керівниця проекту Анна Вовк. – Учасникам шоу потрібно відгадати найпопулярніші відповіді, які дали люди в цих опитуваннях. На прикладі «Хто зверху?» ми знаємо, що глядачам Нового каналу дуже подобаються бонусні запитання. Відповіді на них супроводжуються розповідями про особистий досвід та прикладами з життя зіркових учасників. Тож, спираючись на вподобання нашої аудиторії, ми й обрали такий формат.

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