16 липня

Денисенко слухає ангелів? Скільки заробляє Скальницька? Чому Лісничий нюхав голубів? GreenBox

 

GreenBox – диджитал-проєкт на YouTube Нового каналу, у якому ти дізнаєшся більше цікавих подробиць про життя українського шоубізнесу! Диджитал-ведуча Олександра Шмарова має коробку, де заховані різні предмети, кожен з яких відповідає за свою тему розмови.

Правила прості: зірка наосліп тягне один предмет – і починається відверта розмова. Вася Байдак розповів, в якому спорті від став майстром та чому любить емоційні гойдалки? Як Наталка Денисенко слухає ангелів та завдяки якій книжці акторка зрозуміла, як працюють енергії? Чи проти уколів краси Поліна Фролова та як вона тримає себе у формі? Як повʼязані поцілунки та голуби у житті Євгена Лісничого? Як Аліна Кошарна матюкнулась в прямому ефірі? Які комплекси допомагають жити Максиму Філіппову? Та скільки заробляє Настя Скальницька (Талпа)?

А всі випуски нового сезону «єПитання» дивись на YouTube Нового каналу!

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Денисенко слухає ангелів? Скільки заробляє Скальницька? Чому Лісничий нюхав голубів? GreenBox

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