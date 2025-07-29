Про абʼюз, інвалідність і зцілення: небанальний контент, який змінив Яну Брензей

Телеведуча та учасниця шоу «єПитання» назвала фільм, серіал і книги, які не залишили її байдужою

Сила якісного контенту не в сенсаційності, а в чесному тоні, влучно показаних деталях і тиші між словами героїв. Такі фільми, книги, серіали підкорюють серця аудиторії та надовго залишаються в добірці улюблених. Ведуча Яна Брензей, яку можна побачити в одному з випусків шоу «єПитання» на сайті та YouTube Нового каналу, теж має список must have контенту, який приверне вашу увагу.

Зараз дивляться

– Назву те, що мені сподобалося за останній час. Ці історії змусили мене переосмислити важливі речі, – каже Яна Брензей.

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Фільм – «У ритмі серця», 2021 рік

– Цей оскароносний фільм англійською називається CODA, – дуже сильна історія. Він розповідає про родину, в якій донька чує, а батьки і брат – ні. Однак у стрічці абсолютно інакше зображення інвалідності. Це класна, смішна та прикольна родина. Гаряче раджу! – ділиться Яна.

Опис: Родина з Массачусетса веде рибальський бізнес. 17-річна Рубі – єдина в сімʼї, хто чує, – допомагає батькам і братові. Дівчина приєднується до шкільного хору й під час занять розуміє, що їй це подобається. Керівник хору переконує її подумати про музичну школу. Тож тепер перед дівчиною стоїть вибір між сімʼєю та мрією.

Серіал – «Заради сестри», 2022 рік

– Я ще не бачила кращого зображення абʼюзу, ніж у цьому серіалі. Тема вʼязка, складна, але мені дуже сподобалося, як її висвітлили, – розповідає ведуча. – Можливо, хтось після перегляду зможе проаналізувати свої та стосунки близьких, що наштовхне їх на певні дії. Хоча, звісно, не на ті, які показані в серіалі.

Опис: Сюжет серіалу розгортається навколо рідних сестер – Єви, Грейс, Урсули, Беккі та Бібі, які після смерті батьків пообіцяли піклуватися одна про одну. Та чоловік однієї з них Джон Пол намагається розсварити й розлучити сестер. Згодом його знаходять мертвим, офіційна версія – нещасний випадок. Однак ця справа привертає увагу братів-страхувальників Метта і Томаса Клаффінів, які починають власне розслідування.

І дві книги – «Що з тобою сталося? Про травму, психологічну стійкість і зцілення» від Опри Вінфрі, Брюса Перрі та «Дівчинка, жінка, інакша» від Бернардін Еварісто

– Взагалі читаю дуже багато, тому складно порадити щось одне. Виокремлю «Що з тобою сталося?», яка написана у вигляді розмови двох авторів про те, як дитячі травми впливають на життя та можуть змінити поведінку. А другу книгу – про жінок з геть різним досвідом. Цікаво дивитися на світ крізь призму іншого сприйняття, – пояснює учасниця «єПитання».

Опис «Що з тобою сталося?»: Під час роботи над книгою автори детально проаналізували травми минулого й негативних патернів. Спільна робота ведучої Опри Вінфрі та психіатра Брюса Перрі написана у вигляді щирої розмови про біль, жахливі спогади та довгоочікувану легкість.

Опис «Дівчинка, жінка, інакша»: Роман британської письменниці – це 12 історій різних жінок, які не поєднані загальним сюжетом. Режисерка і прибиральниця, банкірка і фермерка – всі вони сподіваються знайти відповіді на питання, хто вони та звідки, чого варті й куди йти далі. Зокрема, як і читачі.

Шукайте сімейне розважальне шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк на сайті та YouTube Нового каналу! І дивіться випуск з четвертого сезону за участі Олександра Швачки, Яни Брензей, Оксани Гутцайт, Сергія Лиховиди, Володимира Жогла, Васі Харизми, Володимира Черняка та Антона Болдирєва!