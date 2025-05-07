«Не можна, але інколи дозволяю»: чого не знайдеш у холодильнику Melovin

Учасник шоу «єПитання» на Новому каналі кардинально змінив раціон ще два роки тому

«Впоралися за допомогою жестів та англійської»: Франк Петер Вільде – про участь у «єПитанні»

Зараз дивляться

Зовнішність знаменитостей залишається темою номер один для обговорення. Накачали прес, набрали вагу, вдалися до пластичних операцій чи навіть змінили зачіску – публіці цікаві зміни кумирів. Два роки тому Melovin шокував прихильників новиною про діагностований цукровий діабет. Через невиліковну хворобу виконавцеві довелося відмовитися від звичного способу життя, а завдяки зміні раціону він схуднув на 19 кг. За лаштунками шоу «єПитання», яке виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, Melovin розповів, чого уникає в їжі.

– Уже два роки, як я радикально змінив життя: повністю відмовився від алкоголю та поміняв раціон. Досі не вживаю продукти з високим глікемічним індексом, – каже Melovin. – Відмовився від зловживання солодким, картоплі, білого борошна. Хоч не можна, але інколи дозволяю собі зʼїсти те, що люблю, наприклад, молоду картоплю. Солодощі замінюю невеликою порцією ягід, фруктів і шоколадом без цукру.

Попри обмеження в раціоні, артист обожнює готувати. І навіть має коронну страву.

– Але роблю це дуже рідко, та й переважно для друзів, – зазначає учасник «єПитання». – Останнім часом саме юшка з білих грибів мого приготування збирає найбільшу кількість компліментів (усміхається).

Вмикайте шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк щовівторка о 20:00 на Новому каналі! А випуск за участі співаків і співачок шукайте на сайті та YouTube Нового. За перемогу в проекті змагалися Melovin, Positiff, Adam, Enleo проти Маші Кравець, Iskra, Мішель Андраде та Гелі Зозулі