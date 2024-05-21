«Гавкати він хотів на вибухи»: стример Міша Лебіга – про чотирилапого друга

Популярний український блогер та стример взяв участь в інтелектуально-розважальному шоу «єПитання» на Новому каналі й розповів, як знак долі допоміг йому обрати цуценя

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Велика війна в нашій країні змусила українців вчитися цінувати кожен момент життя, йти до мрій та знаходити щастя у простих речах. Так і для Михайла Лебіги одна з атак росіян стала потужним поштовхом до переосмислення. Інфлюєнсер зрозумів – не можна відкладати мрії на потім, адже життя надто коротке й непередбачуване. Під час зйомок шоу «єПитання», яке щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, Міша Лебіга розповів, як одна з його мрій стала реальністю.

– Про домашнього улюбленця я мріяв дуже давно. Ще й у TikTok мені постійно випадали відео, де хлопець вдягає свого собаку в такий самий одяг, як і в нього. Щодня в них був новий парний look, і вони виходили разом гуляти. Мене аж трусило, бо я все життя хотів собаку, – розповідає Міша Лебіга. – У січні російська ракета влучила в будинок у Дніпрі, і мене це так вразило! (прим. 14 січня 2023 року російські війська вдарили ракетами по багатоповерхівці у Дніпрі. Загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей. Понад 80 людей отримали поранення). Я вирішив: треба встигнути зробити те, що давно хотів. Наступного дня я зателефонував заводчикам, щоб замовити собаку. Вони почали надсилати мені фото цуциків. Спочатку кинули одного, через шість годин ще – це був мій Майкл, і з’ясувалося, що він народився в один день зі мною. Я вирішив – це 100% мій, я його заберу!

Майкл – собака породи чау-чау, який нагадує маленьке декоративне ведмежа. Такі песики віддані господарям та прагнуть охороняти їх.

– Це такий песик, який може гавкати просто так або якщо хтось зайде на подвір’я, – зізнається Міша. – І дуже гучним гавканням він реагує на вибухи. Коли чує їх, то хоче вирішити цю проблему. Йому не страшно, він не лякається, а просто бажає знати, чого воно таке гучне. І гавкає на вибухи.

Дивіться інтелектуально-розважальне шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк щопонеділка о 20:00 на Новому каналі! А випуск із Мішею Лебігою шукайте на сайті та YouTube-каналі Нового