«У Середині-Буді в мене вже нікого немає»: Богдан Шелудяк – про рідне місто

Ведучий ігрового шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Богдан Шелудяк взяв участь у шоу «єПитання» та розповів про нові реалії місця, де він виріс

24 лютого 2022 року розділило життя мільйонів українців на до та після. Ракетні удари, мінометні обстріли, вибухи, – те, що раніше було лише в новинах, стало жахливою реальністю. Тисячі людей у пошуках порятунку були змушені залишити рідні домівки. Ведучий Нового каналу Богдан Шелудяк провів своє дитинство на Сумщині в місті Середина-Буда, що розташоване майже на кордоні з рф. Зараз місто під постійними обстрілами.

– Я був у рідному місті понад два роки тому, коли зустрічали Новий 2022 рік. У перші місяці війни Середина-Буда була відрізана, доїхати туди стало неможливо. Коли наші вибили російські війська, мої батьки приїжджали до мене в Київ, – згадує Богдан. – До столиці вони переїхали не одразу, але зараз вже живуть тут: мама вже другий рік, батько – близько півроку. Друзі теж усі виїхали звідти, забрали своїх батьків. Там справді небезпечно. У Середині-Буді в мене вже нікого немає, залишився лише батьківський будинок.

Богдан поділився, що допомагає особисто йому переживати складні часи.

– Коли я заходжу в кадр і комунікую там з людьми, то повністю від усього абстрагуюся. Спеціально нічого не роблю, щоб це відбувалося. Можете спробувати будь-що, що вас щиро захоплює, і побачите: коли ви захоплені якоюсь справою, всі проблеми йдуть на другий план. І час тоді швидко летить.

