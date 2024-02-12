«Наче з фільму про Гетсбі»: Маша Кондратенко – про найкраще побачення в житті

За лаштунками інтелектуально-розважального шоу «єПитання» (Новий канал) співачка та блогерка розповіла про найбільш романтичний і найбільш курйозний моменти з хлопцями

У кожного є історії з особистого життя, які згадуєш або з приємною ностальгією, або ж зі сміхом. Погодьтеся, не завжди побачення бувають вдалі. І забути ці моменти неможливо. Такою історією про курйозне побачення за лаштунками шоу для всієї сім’ї «єПитання», яке з 11 березня покаже Новий канал, поділилася співачка та блогерка Маша Кондратенко.

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– Три чи чотири року тому я познайомилася з хлопцем у соцмережах. Той одразу запитав, який у мене зріст. Я чесно відповіла, що 1,57 м. Він здивувався: «Та ну, не може такого бути. Я принесу з собою рулетку, аби тебе поміряти». Я посміялася, думаючи, що це так людина пожартувала, – говорить дівчина. – В результаті ми пішли на перше побачення в кіно. І в торговому центрі в черзі до каси хлопець реально дістав з рюкзака рулетку й почав міряти мій зріст. Люди дивляться, а я стою на рулетці (сміється).

Згадавши найбільш дивне побачення у своєму житті, Маша не могла не розповісти також про найкраще.

– Це було з моїм нинішнім хлопем, ми вже певний час зустрічалися. Він фанат фільму «Великий Гетсбі». І от встановив навпроти свого дому, через річку, великий білборд із моєю фотографією та романтичним рядком з фільму, – розповідає Кондратенко. – А потім привіз мене туди й пояснив, що цей білборд дивиться чітко на його вікна. Так, як це було в кіно. Наразі це найромантичніше, що траплялось у моєму житті.

Дивіться інтелектуально-розважальний проект «єПитання» з Лесею Нікітюк. Провітріть голову вже з 11 березня о 20:00 на Новому каналі!