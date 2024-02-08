«Це святий час разом»: Даша Квіткова – про особливий ритуал із сином

За лаштунками зйомок шоу для всієї сім’ї «єПитання», яке Новий канал покаже з 11 березня, відома українська інфлюенсерка та амбасадорка соціальних проектів розповіла про вечірню традицію з сином Левом

Сьогодні Даша Квіткова – рольова модель для багатьох дівчат. Своїм прикладом знаменитість закликає вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватись, займатись спортом і піклуватись про ментальне здоровʼя. А ще чимало розповідає про свого дворічного сина Лева. Даша показує, як вони проводять дозвілля, у які розвиваючі ігри грають, які книги читають. Окрема рубрика її сторіз – вечірня рутина з сином. У соцмережі змонтовані відео тривають лише хвилину-півтори. А насправді це доволі тривалий процес!

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– У нас із Левом є особливий ритуал, який почали ще в ранньому-ранньому віці сина. Це вечірні гігієнічні процедури, які займають близько півтори години часу, – розповідає Квіткова за лаштунками шоу Нового каналу «єПитання». – Близько 21:30 ми йдемо з Левчиком у ванну кімнату й проводимо там наш святий час разом. Чесно кажучи, це моє найулюбленіше! Спочатку син купається, а далі ми сідаємо на підлогу і намащуємось кремом, розчісуємося та одягаємось у піжаму, граємося та розмовляємо.

Буває, що діти не дуже люблять гігієнічні процедури та капризують. Але Даша Квіткова каже, що син настільки звик до їхнього ритуалу перед сном, що щовечора сам кличе матусю у ванну кімнату. І все відбувається із задоволенням!

– Мені колись сказали, що перед сном дитину треба трішки «заповільнити». І от цей ритуал у нас справді працює, – говорить інфлюенсерка. – Лев заспокоюється, розслабляється і сам йде у ліжечко. Звісно, там ще в нас: «Мамо, розкажи казочку». Або ж ще можуть продовжуватись розмови, де Левчик детально розповідає, як провів день у садочку чи що цікавого бачив. Але за хвилин 20-30 син зазвичай вже солодко спить.

Дивіться інтелектуально-розважальний проект «єПитання» з Лесею Нікітюк та провітріть голову вже з 11 березня о 20:00 на Новому каналі!