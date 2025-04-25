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«Я цілую його руки!»: за що Дмитро Коляденко боготворить сина

«Я цілую його руки!»: за що Дмитро Коляденко боготворить сина

Хореограф, співак і ведучий, який взяв участь у шоу Нового каналу «Вік на Вік», відверто розповів про особливі стосунки з 32-річним Пилипом  

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Як це – мати зіркових батьків і не загубитися в тіні їхньої слави? Однак Пилипу Коляденку вдалося розмежувати свою творчість від популярності шоумена Дмитра та керівниці шоу-балету Олени. Син знаменитого тандему став співавтором гурту Kadnay, заснував творчу спілку Phil It, та, на думку батьків, перевершив їх самих! У цьому впевнений учасник квіз-шоу «Вік на Вік» на Новому каналі Дмитро Коляденко. Уперше за багато років він відкрився Маші Єфросиніній в YouTube-проекті «Екзамен. Нова реальність» та поділився подробицями виховання нащадка.

– Ще малим Пилип не ходив у дитячий садок, їздив з нами на гастролі й бачив, як ми з його матусею важко заробляли ті 100 баксів. Отримували їх потом і кров’ю. Він розумів: аби тато заробив, йому треба працювати, репетирувати, гримуватися, страждати, плакати, танцювати, співати добами. І лише після повертатися додому, – ділиться Дмитро Коляденко. – До того ж ще на його перший рік я прочитав Фрейда, який писав: «Дітей не треба виховувати. Ви зробили дитину в любові, а в ній уже все є. Хай робить, що хоче». І все, ми навіть не виховували Пилипа.

«Я цілую його руки!»: за що Дмитро Коляденко боготворить сина

Ведучий зазначив, що раніше мало спілкувався з сином через велику завантаженість у різних проектах. Їхня перша серйозна розмова відбулася, коли Пилипу виповнилося 18 років.

– Тоді Олена поїхала в Канаду, щоб працювати в «Цирку дю Солей». Пилип залишився зі мною на рік. Як тато й син ми багато говорили з ним, зокрема і про те, чому я подав на розлучення з його мамою. Інтуїтивно відчував, що Пилип закривається від мене, бо не знав, чому батьки вже не разом. Однак після нашої розмови син зрозумів. А я був щасливий, що поговорив з ним, – пригадує шоумен. – Місяць по тому він почав розкривати свої таємниці, питати поради в мене. Знаю, що ніколи б не звернувся з таким до матусі.

«Я цілую його руки!»: за що Дмитро Коляденко боготворить сина

Зараз 32-річний Пилип не скаржиться на минуле, в якому й залишив будь-які образи на батьків.

– Він не такий, як я. Абсолютно інший! Дуже люблю його, а Пилип – і тата, і маму, і бабусю, і дідуся. Усіх страшенно любить! І так радіє, коли ми з Оленою разом хоча б на репетиції, виставі, дні народження. Ми нечасто бачимося з нею, але для Пилипа це вже свято, – з усмішкою каже Дмитро Коляденко. – Сину зараз 32 роки, та будь-який телефонний дзвінок і повідомлення закінчується «Люблю тебе, тату». Він не боїться цих слів, обіймів, поцілунків.

«Я цілую його руки!»: за що Дмитро Коляденко боготворить сина

А для Дмитра та Олени син став найбільшою гордістю в житті:

– Нещодавно був на новому концерті Пилипа. Як же це круто! Світло, девʼять музикантів, живий звук, нові пісні, повний аншлаг. Дві години я кайфував і бачив, що навколо люди плакали, слухали, мовчали, обіймалися. А після цілував руки Пилипа, на що він лише відповідав: «Ну тату, перестань». Бо поруч дівчата стояли (усміхається). Я цілую руки сина! Щічки мені вже не підходять, вони всі обціловані, – сміється учасник «Вік на Вік». – Тому для мене з Оленою Пилип – це наша гордість, любов, щастя, творчість. Коли дивлюся на нього, плачу! Дуже часто вночі вдягаю навушники та слухаю пісні сина. У ці миті в мене сльози йдуть, душа співає. Вокал, текст, аранжування, музичні переходи – це ж усе сам Пилип. Він співає краще, ніж я. І взагалі кращий за батька.

Вмикайте шоу «Вік на Вік» з ведучим Фімою Константиновським щосереди о 20:00 на Новому каналі! Якщо пропустили випуски, шукайте на сайті та YouTube Нового. Живи весну!

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