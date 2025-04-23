«Це травма для мене»: донька Олени Кравець – про дитинство за лаштунками

Зірка комедійного шоу Олена Кравець та її донька Маша влаштували сімейний батл у квіз-шоу про битву поколінь «Вік на Вік» на Новому каналі та поділилися спільними спогадами

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Олена Кравець не лише відома акторка та комікеса, а й багатодітна мама. Її старша донька Маша буквально виросла на знімальних майданчиках, а от із появою двійнят ритм життя родини дещо змінився, бо, як жартує сама Олена, зараз довкола сина та доньки обертається всесвіт. Олена та Маша Кравець стали учасницями нового випуску квіз-шоу «Вік на Вік», що вийде на Новому каналі 23 квітня о 20:00. Під час гри Маша Кравець, яка народилася в рік заснування студії «Квартал 95», пригадала, яким було її дитинство, що припало на шалену популярність зіркової мами.

– З одного боку, це було дуже складно, тому що батьків майже ніколи не було вдома. Тури, зйомки, які інколи тривали по кілька діб. Це справді травма для мене. Але якщо було можна, батьки всюди тягнули мене за собою. Я була дитиною знімального майданчика, – розповідає Кравець. – Мені доводилося жити на цих майданчиках: спала в гримерках, дружила з усіма працівниками, дівчата-стилісти мене одягали, потім переходила до гримерів, мене якось дивно та смішно фарбували. Ну й, звісно, самі концерти «Кварталу» – це завжди було щось дуже класне. Минули роки, але навіть зараз найрозповсюдженіше питання, яке мені ставлять: «А що, ти реально донька Олени Кравець?» (сміється).

Попри шалену зайнятість, Олена намагалася дати донці максимум любові. Згодом у родині народилися двійнята.

– Усі троє дітей дуже різні. Маша швидко інтегрувалася в наше життя, наш темп, ритм, швидкість. І вона була тим дитинчам, яке підлаштовується під життя зграї, – згадує Олена Кравець. – За часів зайнятості у кварталі двійнята (хлопчик і дівчинка) були дуже маленькі. Зараз це змінилося, і біля цих двох, як я їх називаю, обертається наш всесвіт. Я намагаюся з цим впоратись і постійно нагадую їм, що в родині є й інші люди, що в нашому домі є мої речі, які їм не належать (сміється).

Зірка зізналася: рішення піти з гумористичного колективу далося нелегко.

– Це було дуже непросте рішення: виважене, але складне, – зізналася Олена Кравець. – Звісно, я сумую за тією атмосферою та за мирними часами. Тому що найяскравіші, найприємніші, найсвітліші спогади – з років мирного життя.

Дивіться квіз-шоу «Вік на Вік» з ведучим Фімою Константиновським і топовими українськими зірками щосереди о 20:00 в ефірі Нового каналу!