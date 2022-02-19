19 лютого

Перу – батьківщина інків та картоплі. Орел і Решка. Земляни 2022. Випуск 2

Дивись онлайн Орел і Решка. Земляни 2022 випуск 2 на Новому каналі та дізнайся, як живуть перуанці! Ведучі проєкту Michelle Andrade та Кирило Макашов познайомилися і з міським населенням, і з індіанцями кечуа, які мешкають в Андах. Не пропусти все найцікавіше – дивись пригоди ведучих Орел і Решка у Перу прямо зараз!

Кожен крок у цій дивовижній країні приносить нові відкриття. Більшість населення в Перу дуже бідна, тому вони заощаджують у незвичний спосіб – живуть у будинках без дахів. Справа в тому, що за будинок без даху не потрібно сплачувати податки. Вони легко можуть з'їсти величезну тарілку баранячого супу на сніданок, навчаються традиційного танцю з ножицями та вірять у різних богів. Дізнайся більше про дивовижну країну Перу – дивись Орел і Решка. Земляни 2022 випуск 2!

Дивитись онлайн Орел і Решка. Земляни 2022 в Аргентині

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