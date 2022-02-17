Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 20 серія від 17.02.2022 на сайті Нового каналу! Маша вирішила зобразити, наче Мулі не стало. Вона сподівалася, що так Макс розділить із нею горе та повернеться, проте план з тріском провалився. Макс заявив, що йому набридли її безглузді спроби помиритися. Він хоче, щоб поруч із ним була не розфуфирена, а звичайна дівчина, яка його розумітиме.

У серіалі Будиночок на щастя 2022 серія 20 Любаня проведе Маші майстер-клас із сільського життя, щоб вона підкорила Макса новим образом. Чим закінчиться ця затія? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 20.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 19 серію

Будиночок на щастя 3 сезон