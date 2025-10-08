08 жовтня

За Максом слідкує по камерах брат Даші! Будиночок на щастя. Сезон 6. Серія 30

Дивись просто зараз ситком Будиночок на щастя 6 сезон 30 серія від 08.10.2025 на сайті Нового каналу та побачиш, як пройде знайомство брата Даші з Максом.

Все б нічого, якби майбутній родич не виявився таким недовірливим. Піклуючись про сестру, він радить встановити в домі Макса камери спостереження. Що він там побачить? І чому Вася, як завжди, не вчасно зайде в гості? Дивись український серіал Будиночок на щастя 6 сезон 30 серія, щоб дізнатися.

У домі Любані теж киплять пристрасті, адже вона зустрічає на порозі свого дому сестру, яка приїхала до неї в гості із чоловіком. Чому посиденьки перетворилися на запекле суперництво? Дивись у новій серії комедії Нового каналу Будиночок на щастя!

