Даша вирішила перевірити реакцію Макса й пожартувати, зробивши йому пропозицію. Жарти жартами, а ось Макс сприйняв усе цілком серйозно. Тепер «символ заручин» він не знімає навіть на роботі. Чи готові вони справді зробити наступний крок і перейти від слів до дій? Чи станемо ми свідками романтичного зізнання в коханні? Дивись Будиночок на щастя 6 сезон 29 серія на сайті Нового каналу!

Тим часом Вася намагається подолати власні слабкості – він кинув пити й вирішив пройти справжній іспит волі! Чи витримає Василь це випробування характеру і головне – чи оцінить Любка його старання? Дізнайтесь у новій серії ситкому Будиночок на щастя 6 сезон!

