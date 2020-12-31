Новий рік вже в дорозі! А всі ми перебуваємо в передчутті свята. І так хочеться опинитися в казці та відчути всю радість від чарівництва новорічної ночі. Тож і цьогоріч на ВДНГ влаштували казкову країну з великою кількістю різноманітних локацій.

Потурбувалися тут і про новорічну ніч, аби всі охочі мали змогу привітати одне одного.

А ще організатори розповіли, що вже неодноразово ставали свідками освідчення в коханні, адже годі й придумати кращої атмосфери для найзаповітніших слів. Тож бажають, аби мрії кожного здійснилися. Адже найкращий подарунок – це щастя улюблених людей!