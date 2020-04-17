Video: #залишайсявдома святкувати Великдень! Береженого Бог береже!

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк святкує Великдень вдома із сім'єю. Дивися великодню службу онлайн. Бережи себе.
Новий канал / #залишайсявдома святкувати Великдень! Береженого Бог береже!
17 квітня

#залишайсявдома святкувати Великдень! Береженого Бог береже!

Святкуй Великдень вдома: запали свічку, прочитай молитву та подивися службу онлайн. Бережи себе та рідних!

#залишайсявдома святкувати Великдень! Береженого Бог береже!
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