З Днем матері! Ведучі Нового каналу поділилися зворушливими історіями про найважливішу людину

Сьогодні, 10 травня, в Україні традиційно святкується День матері – одне з найсвітліших і найрадісніших дат року. Це чудова можливість сказати своїм найдорожчим людям, як сильні ми їх любимо та цінуємо. Ведучі Нового каналу не залишилися в стороні! Вони привітали своїх мам із цим світлим святом і поділилися зворушливими спогадами про них. Дивися, як це було!