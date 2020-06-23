Як користуватися громадським транспортом в умовах карантину? Поради Олени Фроляк

Влітку громадський транспорт – це завжди випробування. Однак в умовах карантину користуватися ним треба вкрай обережно. Добре, якщо ви працюєте з дому і поруч є все необхідне для життя. Але так щастить не всім!

Олена Фроляк, ведуча програми «Факти» та головний редактор інформаційної служби ICTV, дала декілька важливих порад для тих, хто змушений користуватися громадським транспортом в умовах карантину. #залишайся свідомим