1 вересня відповідальний момент для учнів та батьків. Головним завданням для України є налагодження звичного життя і освітнього процесу, звісно, наскільки це зараз можливо. Тож питання безпеки і оснащення для школярів - на часі. За 6 місяців війни українські виробники перетворилися на надійний тил, який продовжує не лише допомагати, годувати та підтримувати, а й дарувати позитивні емоції. Тож компанія спеціально до цього незвичного навчального року передала більше тисячі подарунків, до яких входять канцелярське приладдя та гігієнічна продукція.