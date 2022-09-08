08 вересня

Вітчизняний бренд ТМ Хуторок та громадська організація Helper Україна вирішили підтримати школярів, подарувавши набори із продукцією до школи.

1 вересня відповідальний момент для учнів та батьків. Головним завданням для України є налагодження звичного життя і освітнього процесу, звісно, наскільки це зараз можливо. Тож питання безпеки і оснащення для школярів - на часі. За 6 місяців війни українські виробники перетворилися на надійний тил, який продовжує не лише допомагати, годувати та підтримувати, а й дарувати позитивні емоції. Тож компанія спеціально до цього незвичного навчального року передала більше тисячі подарунків, до яких входять канцелярське приладдя та гігієнічна продукція.

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