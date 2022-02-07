Вітаємо у грі! Анонс нового сезону шоу «Де логіка?» на Новому каналі

Дві гирі, два екрани, чотири зірки і Андрій Бєдняков – поєднуємо й отримуємо потужний сезон інтелектуально-розважального шоу для всієї сім’ї «Де логіка?» У 2022-му на глядачів Нового каналу чекають яскраві батли чоловічої і жіночої логік та велика порція загадок і ребусів, щоб змагатися з зірками, не встаючи з дивану.

Старт: 3 березня о 20:00 на Новому каналі

Стоп, знято: яким буде другий сезон «Де логіка?» з Андрієм Бєдняковим