Video: Він йде у президенти і гарантує – вампірів буде знищено. Анонс фільму «Президент Лінкольн: Мисливець на вампірів» на Новому каналі Дивитися онлайн АНОНС фільм Президент Лінкольн: Мисливець на вампірів на Новому каналі