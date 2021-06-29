Вже у суботу, 3 липня, дивись «Місія нездійсненна 2» о 18:20 та «Місія нездійсненна 3» о 21:00.

А у неділю, 4 липня, не пропусти всі три частини «Місія нездійсненна» з 10:50. Та «Війна світів» о 21:00.