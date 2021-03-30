Відверто! Провокаційно! Шокуюче! Анонс нового сезону «Предметки. Пост-шоу» з пацанками

Суперновина для суперглядачів! «Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком повертається з новим сезоном. Ексклюзивні історії, відверті зізнання, закадрові секрети, які ніколи не покажуть у ефірі… Все це вже з 3 квітня чекатиме тебе на сайті та YouTube Нового каналу!

Яким же буде новий сезон спецпроекту «Предметка. Пост-шоу»? Провокаційним. Місцями смішним. Неймовірно відвертим, а інколи навіть шокуючим. А все тому, що героїнями інтерв’ю стали дівчата з надскладними долями – учасниці п’ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00.

Пацанки розкажуть Сергію Нікітюку, як склалося їх життя після участі в реаліті, зізнаються, чи вдалося їм побороти залежності та позбутися токсичного оточення. Крім цього, в нових випусках «Предметки» ти побачиш улюблених випускниць попередніх сезонів «Від пацанки до панянки», почуєш професійну думку психолога та дізнаєшся, що насправді думають про своїх підопічних викладачі Школи леді.

Прем'єра нового сезону «Предметки. Пост-шоу» – вже 3 квітня на сайті на YouTube-каналі Нового!