Відкриття ювілейного 65-го циркового сезону з програмою «СЯЄВО» в Національному Цирку України

На арені пурхають гімнасти, у залі - затамовують подих, щоб потім розірвати тишу оплесками. Це простір, де кожна мить дивує й змушує чекати далі. І саме з такого настрою Національний цирк України розпочав новий сезон.

Мирослав Литвинчук - акробат, балетний артист розповідає, щоб глядач отримав вражаючі емоції, від яких він вийде з цирку і подумає, я хочу так само, або – я хочу приходити завтра-післязавтра, через неділю, щоб бачити це знову. Максим Литвиненко - мім, клоун також додає, що програма називається Сяєво і от в кожного циркового артиста своє сяйво. От клоуни випромінюють радість, циркові артисти, вони вражають і випромінюють - трюки. Ювілейний, 65-й сезон поєднав акробатику, повітряні номери та сучасне режисерське бачення. Але понад усе - прагнення дарувати українцям світло й віру у власну непереможність. Владислав Корнієнко - генеральний директор ДП Національного Цирку України, розповідає, що цирковий артист – це і трюк, любування, як кажуть красою тіла, але це і посмішка, але це і пантоміма і певна реприза клоунська.Ми хочемо щоб настрій українців і дух був – непереможним, так, як непереможна Україна.