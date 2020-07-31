Відкриття нового корнера «Liu Jo» у столичному Центральному Універмазі

Карантинні заходи через COVID-19 поступово послаблюються на радість українцям. А шопінг поступово повертається з онлайн в оффлайн, навіть відкриваються нові крамниці. Так зокрема у центральному столичному універмазі потішило око модниць відкриття нового корнера «Liu Jo». Адже через світову пандемію на курортний закордонний шопінг не поїздиш.