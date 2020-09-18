З дотриманням карантинних умов та без великого скупчення людей – саме в таких умовах у Житомирі перерізали стрічку з нагоди відкриття першого у місті клубу мережі Sport Life. Тут кажуть, підтримувати здоровий спосіб життя – це нагальна необхідність, і готуються навчати містян премудрощам занять на тренажерах чи в аквазоні. І все за карантинної безпеки.

У місті кажуть, подібні спортивні об’єкти – вимога часу. Бо ж підтримувати здоров’я легше, ніж лікуватися.

У фітнес-клубі впевнені, що зможуть заохотити до спорту та здорового способу життя чимало українців.