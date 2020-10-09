Зараз для багатьох гостро стало питання зміцнення імунітету, що особливо актуально з настанням холодної пори року. Люди намагаються знайти засоби зміцнення зокрема й фізичним вправам. Хтось вдома, а хтось усією родиною йде до фітнес-клубу. Їх стає більше, наприклад, у передмісті столиці урочисто відкрили новий клуб Sport Life. Звісно, на урочистостях не забули про заходи карантинної безпеки. Та й надалі рекомендації МОЗ України та ВООЗ залишаються беззаперечними, кажуть у компанії, зокрема це стосується й контролю стану води у басейні.