Video: Відкрилися кафе і ресторани! Сергій Притула розповідає про актуальні норми безпеки

Новий канал / Відкрилися кафе і ресторани! Сергій Притула розповідає про актуальні норми безпеки
03 липня

Відкрилися кафе і ресторани! Сергій Притула розповідає про актуальні норми безпеки

Тримаємо дистанцію, платимо безконтактно і беремо свій стакан для кави - ведучий Нового каналу поділився простими, але важливими рекомендаціями, яких варто дотримуватися після ослаблення карантину в кафе і ресторанах.

Відкрилися кафе і ресторани! Сергій Притула розповідає про актуальні норми безпеки
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