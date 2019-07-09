Video: Веселі будні з Джекі Чаном! П’ять улюблених фільмів із Джекі на Новому каналі

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09 липня

Веселі будні з Джекі Чаном! П’ять улюблених фільмів із Джекі на Новому каналі

Дивись підбірку найкращих фільмів з Джекі Чаном з понеділка по п'ятницю о 21:00 на Новому каналі!

У понеділок - «Перший удар».

У вівторок - «Містер крутий».

У середу - «Громобой».

У четвер - «Сталеве серце».

У п'ятницю - «Шанхайські лицарі».

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