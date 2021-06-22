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22 червня

Вбивчі вихідні! Анонси фільмів на 26-27 червня

 

Дивіться у суботу о 19:00 фільм «Ідеальна зброя». О 21:00 - «Анна».  А вже у неділю з 19:00 дивіться фільм «Агент Єва», та «Падіння Олімпу» о 21:00.

Вбивчі вихідні! Анонси фільмів на 26-27 червня