13 червня

Повне досьє на Валерія Залужного: біографія, дитячі та юнацькі фото, особисте життя

Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних сил України. В мережі його прозвали залізним генералом. Що відомо про його життя, кар’єру та особисте? Як він виглядав у дитинстві та в студентські роки? Про все це – далі в ролику!

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