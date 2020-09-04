Модна індустрія перебуває на черговому витку спіралі розвитку. І попри всі негаразди сьогодення, знову готова пишатися своїми головними чеснотами: ексклюзивністю, мистецькою цінністю, соціальною відповідальністю і технологічними інноваціями. Оргкомітет Ukrainian Fashion Week вірить, що разом із цими шляхетними рисами буде відроджено впевненість у цінності моди як такої. А згодом − впевненість у перспективах галузі буде відновлена як в усьому світі, так і в Україні, з її величезним потенціалом.

Тижні моди, незалежно від їхніх форматів, залишаються подіями, які збирають дизайнерів, медіа, представників рітейлу та галузевих аналітиків в одному часі та в одному, бодай і віртуальному, просторі. Цінність тижнів моди, як і раніше, полягає в можливості побачити та отримати загальне розуміння модних тенденцій та ініціювати консолідований естетичний та соціальний меседж. Зараз дуже важливим стає питання довіри, толерантності та терпіння усіх потенційних інсайдерів fashion-індустрії. Кожен має дати кожному час та дозволити експерименти, які у фіналі приведуть до народження нових форм та нової взаємодії. Попри глобальну кризу, Ukrainian Fashion Week оголосив проведення чергового сезону, оприлюднив нову концепцію сезону та продовжує розвивати три напрямки, що були визнані у попередніх сезонах як пріоритетні: підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди та міжнародні креативні колаборації.