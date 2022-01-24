Новий канал
24 січня

Учасниця «Холостяка» та відомий комік! Анонс реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі

 

Не пропусти прем'єру реаліті «Пара на мільйон» 22 лютого на Новому каналі!

Реаліті «Пара на мільйон» – власна розробка Нового каналу. У ньому зустрінуться два різних світи: активні, впевнені у собі й розкуті самотні дівчата, які все знають про світ Instagram, моди та івентів і цілковита їхня протилежність – стримані самотні хлопці, які весь свій час присвячують роботі, перегляду наукових роликів на YouTube і читанню книжок.

Уже в першому випуску учасники об'єднаються у 12 пар. І в такому складі проходитимуть усі наступні випробування для того, щоб заробити один мільйон гривень!

Ідея проекту «Пара на мільйон» належить генеральному продюсеру департаменту з виробництва програм Нового каналу Вікторії Шульженко, а знімає його студія Анни Калини – StarLight Production.

Учасниця «Холостяка» та відомий комік! Анонс реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі
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