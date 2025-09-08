Замість першого дзвоника - гул двигунів уявного літака. Це столична освітня територія Мідгард покликала учнів та батьків в авіаподорож, тривалістю один навчальний рік. А вирушили в рейс під назвою Мрія.

Олег Попов - архітектор особистостей, засновник освітньої території Midgard розповідає, що діти повинні мріяти. Це наше майбутнє. Їхні мрії – це те, якою буде наша Україна. Наша мрія - це перемога, а їхні мрії — це майбутнє щасливе і сучасне. Цього дня архітектор особистостей перетворився на справжнього капітана літака, вчителі - на бортпровідників, а батьки та діти – на пасажирів святкового рейсу. Атмосферу підкреслили фотозони, інтерактив та піднесений настрій. Батьки учнів освітньої території Midgard діляться враженнями, що свято чудове, як завжди, щороку відбувається така яскрава подія!

Фінальним акордом свята Мідгард став музичний подарунок від Світлани Тарабарової. Так рейс під назвою Мрія офіційно поринув у подорож до нового навчального року.