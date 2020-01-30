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Video: У грі з блондинками мало бути розумним… Анонс 1 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться онлайн 1 випуск АНОНС - Хто проти блондинок на Новом канале
Новий канал / У грі з блондинками мало бути розумним… Анонс 1 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
30 січня

У грі з блондинками мало бути розумним… Анонс 1 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивися прем'єру нового яскравого сезону ігрового шоу «Хто проти блондинок?» 4 лютого на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва розуму та інтуїції. 50 сексуальних і розумних красунь об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненький блонді», і викличуть на інтелектуальну дуель зіркового чоловіка. Новий сезон - нові правила! Цікаво, хто з чоловіків зможе обіграти красунь цього разу?

У грі з блондинками мало бути розумним… Анонс 1 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
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