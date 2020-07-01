Трешові моменти кулінарного шоу «Хлебное зрелище»: Ну дуже смішна добірка!

Ми зібрали найсмішніші трешові моменти гастрошоу «Хлебное зрелище», яке виходить на YouTube Нового каналу щонеділі о 12:00! Як шефи Антон Васильєв і Ілля Сьомін готували в костюмах динозавра і хот-дога, як сервірували страви з закритими очима, стоячи на баланс борді, як робили один одному маски з підручних продуктів, як піддавалися спокусам Джесіки і купалися в надувному басейні. Це і багато іншого дивіться у відео прямо зараз!

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