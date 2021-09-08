Два місяці ретельної підготовки, знімання в декораціях і небезпечні трюки просто в аеропорту. Усе для того, щоб вразити! Так пройшли знімання кліпу Макса Барських Just Fly, що вже перетворив уніформу бортпровідників на новий модний тренд. А тепер авіакомпанія SkyUP обрала цю пісню артиста своїм саундтреком.

Відтепер пісня українського співака «літатиме»! В авіакомпанії кажуть, що пісня щоразу вітатиме пасажирів на борту всіх їхніх літаків. А артист розповів: пісня вийшла душевною, бо покликали чимало музикантів.

Ця співпраця артиста й авіакомпанії точно увійде до історії національної авіації, впевнені партнери.