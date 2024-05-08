Напередодні світлого свята Великодня медіагрупа FILM.UA презентувала новий документальний проєкт «Тісто». Це фільм про походження, історію та рецепти унікальних традиційних і культових страв. Зйомки фільму розпочалися вже під час повномасштабної війни, незважаючи на всі труднощі та виклики. Партнером проєкту став національний виробник борошна.

Євгенія Кириленко, директорка з маркетингу ТОВ «Зовнішторгресурс», стверджує, що бренд Хуторок має величезну гордість та відповідальність бути дотичним до популяризації української культури. «Тісто» – це проєкт про єдність, смачну історію, зв’язок поколінь через унікальні родинні рецепти. Це кіно про неймовірних, відданих справі людей – «людей з одного тіста»! Завдяки ним кулінарні традиції зберігаються та втілюються в сучасній українській кухні.

Глядач дізнається понад два десятки унікальних рецептів і зрозуміє, якою є філософія хліба, борошна та тіста. І як вони насправді всіх нас зв’язують між собою, зближаючи різні покоління та родини. Фільм вийшов на екрани кінотеатрів країни 2 травня, тож усі охочі можуть долучитися до цієї культурної події.