Video: Тиждень захоплюючого кіно! Анонс фільмів 27 – 31 січня на Новому каналі

Захоплюючі фільми дивіться онлайн АНОНС на Новому каналі
Новий канал / Тиждень захоплюючого кіно! Анонс фільмів 27 – 31 січня на Новому каналі
27 січня

Тиждень захоплюючого кіно! Анонс фільмів 27 – 31 січня на Новому каналі

Дивіться!

У понеділок 27 січня о 21:00 на Новому каналі - "Явище"

У вівторок 28 січня в 21:00 на Новому каналі - "Повстання"

У середу 29 січня о 21:00 на Новому каналі - "Фантом"

У четвер 30 січня в 21:00 на Новому каналі - "Дев'ятий округ"

У п'ятницю 31 січня о 21:00 на Новому каналі - "Тихе місце"

Тиждень захоплюючого кіно! Анонс фільмів 27 – 31 січня на Новому каналі
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