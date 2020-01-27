Захоплюючі фільми дивіться онлайн АНОНС на Новому каналі

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У понеділок 27 січня о 21:00 на Новому каналі - "Явище"

У вівторок 28 січня в 21:00 на Новому каналі - "Повстання"

У середу 29 січня о 21:00 на Новому каналі - "Фантом"

У четвер 30 січня в 21:00 на Новому каналі - "Дев'ятий округ"

У п'ятницю 31 січня о 21:00 на Новому каналі - "Тихе місце"