Дивись 18 випуск нового яскравого сезону ігрового шоу «Хто проти блондинок?» 2 червня на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва умів і інтуїції. Сексуальні і розумні красуні об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненьких блонд», і викличуть на інтелектуальну дуель зірквого чоловіка. Новий сезон - нові правила! Цікаво, хто з чоловіків зможе обіграти красунь на цей раз?