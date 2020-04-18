Video: Святкуй Великдень вдома, як Сергій Притула

Новий канал закликає святкувати Великдень вдома. Бережіть себе та близьких
Новий канал / Святкуй Великдень вдома, як Сергій Притула
18 квітня

Святкуй Великдень вдома, як Сергій Притула

Святкуй Великдень вдома: запали свічку, прочитай молитву та подивися службу онлайн. Бережи себе та рідних!

Святкуй Великдень вдома, як Сергій Притула
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