Як США виживають на карантині? За що Дональд Трамп роздає гроші людям? Як пари святкують весілля? Навіщо американцям зброя на карантині? Та чому ніде не можна знайти туалетного паперу? Про все це дивися у карантинному влозі на YouTube-каналі Макса Узола.

«НА КАРАНТИНІ» - спеціальний проект тревел-ведучого Нового каналу Макса Узола. У ньому журналіст показуює реальні історії реальних людей з різних країн, які опинилися на карантині через пандемію коронавірусу. Тут ти дізнаєшся, як карантин змінив ритм життя у різних країніх. Як люди тепер ходять в супермаркет, як викручуються, щоб вийти на вулицю, що придумують, аби заробити? Побач інший світ під час пандемії у спецпроекті «НА КАРАНТИНІ».

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