Страх сирен, гучних звуків під час війни – як з ним жити та справитись? Поради психолога

Звуки сирен, вибухів та навіть звичайної грози - стали новою фобією українців. Всім нам тепер відомий страх за життя, бажання кудись сховатись та переживання за своїх рідних. Чи надовго тепер з нами страх гучних звуків? Як з ним справлятись, щоб стало легше жити – розповіла практикуюча психологиня, ведуча «Ранку у Великому Місті» (ICTV) Юлія Зорій та психологиня, ведуча проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова у діджитал-проєкті «Що робити якщо...» від Нового каналу.

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