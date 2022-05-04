Starlight Media запустила всеукраїнський проєкт пам’яті загиблих журналістів «Медіа Меморіал»

На сайті більше 20-ти прескарт, довічно акредитованих медійників. Перечитуючи їх історії, серце обливається кров’ю… Але тим самим ми продовжуємо справу наших колег. Розповідаємо правду, заради якої вони пожертвували своїм життям. Показуємо світові справжнє обличчя агресора.

Якщо у вас є змога, допоможіть їхнім сімʼям, що втратили своїх коханих, братів, матерів – своє щасливе майбутнє з ними. Для цього на сайті створені кнопки для донатів.

Головна мета проекту «Медіа Меморіал» – аби більше людей знайомилися з історіями журналістів, аби говорили про це. Якщо у когось є змога, донатили. Ці кошти підуть у фонд допомоги журналістам та їх сім’ям.