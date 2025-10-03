Спорт — це не лише тренування і медалі. Це звичка, яка змінює життя і допомагає залишатися здоровим. Щоби ця звичка ставала масовою, потрібні умови — і саме для цього оновили один зі столичних комплексів "LIKO SPORT LIFE Олімпійський" та влаштували відкриття після реновації.

Ігор Лисов - президент Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання розповідає, що треба зробить так, щоб було популярним не паління цігарок, а популярним було здоровʼя. Для того треба створити умови. Це- особисто нагорода, витрачати кошти на такі чудові заходи. Тут кажуть, було важливо зробити реновацію в короткі терміни, аби професійні спортсмени могли й далі продовжували готуватись до світових змагань, а звичайні українці – підтримувати свій фізичний стан в такий непростий час.

Дмитро Бондаренко — Власник франшизи Sport Life, акцентує, що для людей це дуже важливо. Дуже багато людей залишає тут свій стрес, дуже багато людей тут відновлюється, тут тренуються діти, тут тренуються літні люди, відновлюють свій нестаток рухової активності. Святкове відкриття столичного,спортивного комплексу «LIKO SPORT LIFE Олімпійський» доповнили виступи збірних України зі стрибків у воду та синхронного плавання. Це була можливість побачити, які результати приносять регулярні тренування.