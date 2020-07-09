Video: Спортлайф. Новий підхід в роботі

Карантин та його наслідки змусили багатьох передивитись ставлення до життя і до здоров'я зокрема
Новий канал / Спортлайф. Новий підхід в роботі
09 липня

Спортлайф. Новий підхід в роботі

Карантин та його наслідки змусили багатьох передивитись ставлення до життя і до здоров'я зокрема. На прес-конференції у Києві мережа фітнес-клубів Спорт Лайф оголосила про новий підхід в роботі. Аби більше українців мали доступ до спорту та зменшити фінансове навантаження на них, було прийняте рішення про оплату абонементів помісячно.

Спортлайф. Новий підхід в роботі
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