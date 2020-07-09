Спортлайф. Новий підхід в роботі

Карантин та його наслідки змусили багатьох передивитись ставлення до життя і до здоров'я зокрема. На прес-конференції у Києві мережа фітнес-клубів Спорт Лайф оголосила про новий підхід в роботі. Аби більше українців мали доступ до спорту та зменшити фінансове навантаження на них, було прийняте рішення про оплату абонементів помісячно.