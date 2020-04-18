Video: Спіймай писанки в ефірі Нового!

Гра відбудеться в ефірі Нового каналу 18 та 19 квітня
Новий канал / Спіймай писанки в ефірі Нового!
18 квітня

Спіймай писанки в ефірі Нового!

У суботу та неділю, 18 та 19 квітня, на Новому відбудеться гра «Спіймай писанку». Переможці, яких визначать за допомогою випадкового вибору, отримають подарунки. Деталі за посиланням.

Спіймай писанки в ефірі Нового!
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