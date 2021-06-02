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02 червня

Спіріт: Дикий мустанг: Хто з героїв заговорить голосом Володимира Жогло?

Хто з героїв нового мультфільму «Спіріт: Дикий мустанг», який виходить в кінотеатрах України вже 10 червня, заговорить голосом актора «Вар’яти-шоу» Володимира Жогло, дивіться у відео з бестейджу запису дубляжу!

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Спіріт: Дикий мустанг: Хто з героїв заговорить голосом Володимира Жогло?
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