Велика прем'єра нового сезону легендарного тревел-шоу! «Орел решка. Земляни» - щосуботи о 10:00 на Новому каналі!

Нові ведучі, оновлена концепція! Тепер провідники глядачів у світ пригод - Michelle Andrade і Кирило Макашов. Вони будуть їздити в гості до дивних народів, спілкуватися з місцевими жителями, дізнаватися цікаві подробиці про протилежну стать і розвінчувати популярні стереотипи. Не пропустіть!