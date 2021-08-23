Новий канал
23 серпня

Сергій Костира: «Всі вакциновані українці — найкращий доказ того, що це безпечно»

#захищені_незалежні. Телеведучий та юрист Сергій Костира розповів про своє ставлення до вакцини.

Сергій Костира: «Всі вакциновані українці — найкращий доказ того, що це безпечно»
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